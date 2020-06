Lyon : nouvel incendie dans un parking souterrain ce lundi

Les pompiers sont intervenus cette nuit pour un feu de parking souterrain dans le 3e arrondissement de Lyon. Des sinistres récurrents depuis le début de l'année.

Un incendie s'est déclaré cette nuit dans le parking souterrain d'un immeuble du 3e arrondissement de Lyon. Les pompiers sont rapidement venus à bout du feu, mais une surveillance de toxicité est toujours en cours sur place. Les habitants n’ont pas dû être évacués. Depuis le début de l'année, les feux de parkings souterrains se multiplient dans l’agglomération lyonnaise. “C'est vraiment récurrent depuis 3 ou 4 mois”, déplore le SDMIS 69 même si pour le moment aucun lien n’a été fait entre ces sinistres.

Ces incendies de parking sont particulièrement dangereux, en premier lieu pour les pompiers qui interviennent .“Ils ont lieu dans un milieu confiné donc la température monte très rapidement. À cela s’ajoutent l’obscurité et la fumée. Ces conditions d’intervention sont dangereuses pour les pompiers. Il y a aussi la question de l'énergie des véhicules (essence, électrique, gaz) et les risques d'explosion qui vont avec. Enfin, la possible propagation des fumées par les cages d’escalier peut poser problème, même si les immeubles modernes sont construits pour empêcher ce risque”, confient les hommes du feu.