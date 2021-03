Lyon : nouveau nuage de poussière du Sahara ?

Un nouveau de nuage de poussière du Sahara pourrait arriver dans le ciel lyonnais à partir du mercredi 3 mars, la qualité de l’air pourrait se dégrader.

Décidément cela n’arrête plus. Selon Lyon Météo, un troisième nuage de poussière venant du Sahara pourrait parvenir jusqu’à Lyon, probablement le mercredi 3 et jeudi 4 mars. L’épisode, qui va surtout toucher le sud-ouest de la France, ne semble pas aussi important que celui qui a coloré le ciel lyonnais au début du mois de février. Lyon ne va peut-être pas voir la vie en orange, mais comme les deux autres épisodes, il est possible que la qualité de l’air se dégrade au passage du nuage.