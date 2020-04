Lyon : Ninkasi va reprendre les stocks de bière de ses clients

Le brasseur lyonnais a indiqué qu'il allait reprendre à sa charge les stocks de bières de ses clients professionnels qui n'ont pu les écouler du fait du confinement.

Le brasseur lyonnais Ninkasi a annoncé ce vendredi dans un communiqué qu'il allait reprendre les stocks de fûts de sa marque non utilisés par ses clients. Depuis le début du confinement, les bars et restaurants sont fermés et ne devraient pas rouvrir le 11 mai prochain.

Craignant un risque d'altération des saveurs de ses produits, Ninkasi, dont la politique insiste sur la non-pasteurisation de ses bières et sur le refus d'aller au-delà de 3 mois de stockage des fûts, a expliqué avoir fait le choix de “renforcer son écosystème et les liens avec ses partenaires en reprenant à sa charge, unilatéralement, la totalité des stocks de fûts de bière de sa marque, « confinés » dans les entrepôts et les établissements de ses clients, quelle que soit leur date limite d'utilisation optimale”.