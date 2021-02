Lyon : Nathalie Dompnier réélue pour 4 ans présidente de l'université Lyon 2

Ce vendredi 5 février, Nathalie Dompnier, présidente de l'université Lyon 2 depuis 2016, a été réélue pour 4 ans. Elle souhaite inscrire son projet dans la continuité des orientations du précédent mandat.

Après des élections en décembre 2020, le conseil d’administration a réélu Nathalie Dompnier ce vendredi présidente de l’université Lyon 2 pour 4 ans avec 24 voix sur 35 (8 voix pour le candidat Guillaume Protière, 2 bulletins blancs et 1 bulletin nul). Nathalie Dompnier est professeure de science politique à l’université depuis 2007.

Elle souhaite inscrire son action autour de plusieurs axes, notamment une stratégie européenne et internationale consolidée et une université solidaire et inclusive, toujours plus attentive à la qualité des conditions d’études et de travail de tous.

