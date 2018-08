La jeune femme de 23 ans est décédée sur le coup après une chute de plusieurs dizaines de mètres.

Sous le choc, l'amie qui l'accompagnait a été hospitalisée. Ce vendredi vers 6 heures du matin, deux jeunes femmes ont escaladé une grue dans la rue Crépet, non loin de l'arrêt de métro Jean Jaurès dans le 7e arrondissement. Les deux jeunes femmes auraient voulu faire des selfies dans un endroit insolite. Selon Le Progrès, elles avaient passé la soirée et la nuit à faire la fête accompagnée du frère de la défunte et les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'elles étaient sous l'emprise de l'alcool. Sur la grue, la jeune femme de 23 ans a perdu l'équilibre et a fait une chute de 30 à 40 mètres sous les yeux de son amie. Elle est morte sur le coup. Une enquête a été ouverte pour établir toutes les circonstances de l'accident.