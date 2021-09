Lyon : McDonald's rachète le "Ouest Express" de Vaise au groupe Bocuse

Après une dizaine d'année d'existence, le Ouest Express, restaurant du groupe Bocuse à Vaise va fermer ses portes. Un MacDonald's prendra sa place.

Le Groupe Bocuse vient de céder son restaurant "Ouest Express" de Vaise à McDonald's France, révèle nos confrères du Progrès. Le concept des Ouest Express, lancé en 2008, consiste à proposer un burger version française et haut de gamme en restauration rapide. Aujourd'hui, le groupe Bocuse souhaite rediriger sa stratégie vers un autre concept.

"Je ne suis pas nécessairement satisfait. C'est loin d'être un échec mais cette structure ne correspondait plus à nos attentes et nous souhaitions préserver l'image de la marque", analyse Paul-Maurice Morel, directeur général des établissements Bocuse. Il explique que le groupe Bocuse aurait du réinvestir beaucoup d'argent pour "un concept peut-être has-been dans trois ans" et que le groupe craignait de ne pas pouvoir maintenir une qualité à la hauteur des ambitions de Jérôme Bocuse et Philippe Bernachon.

Trouver les noms de McDonald's et de Bocuse côte à côte peut étonner. Paul-Maurice Morel dit "assumer pleinement" cette vente. Il explique qu'au vu de la configuration du restaurant et son emplacement, "seul McDonald's étaient capables de se l'offrir" et pouvaient reprendre la restauration rapide. "La question à se poser c'est pourquoi d'autres ne sont pas capables comme McDo le sont. Pourquoi certains grands groupes sont au courant de certaines subventions mais pas de plus petits artisans ?", s'interroge-t-il.

Bocuse Original Comptoir

Structures plus petites avec des équipes plus réduites, les Bocuse Original Comptoirs proposent des sandwichs du monde. Trois établissements existent déjà à Annecy, Villefontaine et dans le 8ème arrondissement de Lyon. Le concept est de proposer "une interprétation plus jeune et urbaine des codes des brasseries lyonnaises".

"Notre enjeu est de proposer des produits frais en circuit court. Paul Bocuse parlait de "la cuisine du marché" ou "la cuisine du jardin", on veut continuer sur ces valeurs-là", développe Paul-Maurice Morel. Le groupe espère ouvrir un autre Bocuse Original Comptoir dans le 9ème arrondissement.