Lyon : manifestation des personnels hospitaliers ce vendredi

Les personnels hospitaliers manifesteront ce vendredi après-midi pour sauver l’hôpital public.

Une journée d'action pour sauver l'hôpital public va être organisée ce vendredi 14 février à Lyon et dans toute la France. Le rassemblement aura lieu à partir de 14h à l’hôpital du Vinatier puis le cortège passera à 15h devant l’hôpital Édouard-Herriot avant de rejoindre la place Bellecour.

“Aujourd’hui, des pans entiers de l’activité hospitalière et des établissements de santé et de l’Action sociale s’effondrent et les réponses du gouvernement ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Depuis plusieurs mois, les professionnelles tous métiers confondus de l’hôpital public et des établissements de Santé et de l’Action sociale sont engagées dans un mouvement social afin d’exiger des pouvoirs publics les moyens nécessaires à une refondation du service public hospitalier, de notre système de Santé et d’Action sociale”, a déclaré l'intersyndical du Rhône et les membres du collectif inter-hôpitaux.

Les manifestants exigent plusieurs mesures :