Lyon : manifestation aux flambeaux, pagaille sur les routes ce mercredi ?

Ce mercredi 5 février, une manifestation aux flambeaux est organisée en fin de journée dans le centre de Lyon contre la réforme des retraites. Quel sera le parcours du cortège ? Où la circulation pourrait-elle être perturbée ?

Deux journées d'actions sont organisées à la suite contre la réforme des retraites à Lyon. La première aura lieu en fin de journée ce mercredi avec une manifestation aux flambeaux dans le centre de Lyon. La deuxième, plus classique, est un cortège qui partira de la manufacture des Tabacs ce jeudi à partir de 11h.

Ce 5 février, la manifestation aux flambeaux se réunira à partir de 16h30, place Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. Vers 17h, le cortège s'élancera sur le quai Général Sarrail, le quai Victor Augagneur, le pont de la Guillotière, le quai Gailleton, la place Antonin Poncet pour arriver sur la place Bellecour où les manifestants devraient rester jusqu'à 21 heures.

Une fin de journée difficile sur les routes ?

On ignore pour l'instant le nombre de participants, mais des perturbations de la circulation pourraient avoir lieu sur l'ensemble du parcours durant toute la fin de la journée. La pagaille sur les routes n'est pas à exclure, y compris sur les axes adjacents, la manifestation se déroulera en début d'heure de pointe. Dans la mesure du possible, il est conseillé d'éviter les déplacements en voiture sur ces secteurs et de privilégier les transports en commun et modes doux.

Jeudi, le parcours est classique, avec un départ de la manufacture des Tabacs à 11h30, un passage par le cours Gambetta, le pont de la Guillotière, la place Antonin Poncet, puis Bellecour.