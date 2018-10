Lyon : manifestation à 11h aux Brotteaux ce mardi

Une manifestation interprofessionnelle va avoir lieu ce mardi à Lyon contre la politique gouvernementale.

Dans le cadre de l’appel à la grève interprofessionnelle initié par FO, la CGT et Solidaires, avec les organisations de jeunesse UNEF et UNL, une manifestation va avoir lieu à Lyon ce mardi. Elle partira à 11h de l’ancienne gare des Brotteaux dans le 6e arrondissement. Un mouvement plutôt suivi dans les écoles lyonnaise, dont près des deux tiers sont en grève ce mardi. Les personnels de l'éducation demandent notamment “le maintien du code des pensions qui garantit aux fonctionnaires d’État, une retraite calculée sur la base de 75 % du traitement des 6 derniers mois, contre tout régime unique de retraite, une augmentation des salaires par l’augmentation significative de la valeur du point d’indice,l’abandon du toutes les régressions qui impactent le statut et les services publics, menacés par CAP2022, la création de postes d'enseignants spécialisés.”

La manifestation se dirigera vers la place Bellecour en passant pour la rue Vauban, la rue Garibaldi, l'avenue Félix Faure, le Cours Gambetta, la place Gabriel Péri, le pont de la Guillotière et la Rue de la Barre.