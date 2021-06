Lyon : malgré les intempéries la fan zone de Gerland maintenue ce soir, il reste encore des places

La fan zone organisée à Lyon ce lundi soir, pour suivre le match de foot France - Suisse, aura bien lieu au stade de Gerland malgré les intempéries qui touchent l’agglomération. Des places sont encore disponibles.

Annoncée la semaine dernière, la fan zone du stade de Gerland sera bien ouverte au public ce lundi 28 juin, malgré les intempéries qui touchent la région lyonnaise et l’alerte orange aux orages, en vigueur au moins jusqu’à 18 heures.

Malgré une météo capricieuse, la diffusion du match de ce soir est maintenue. Vous serez à l'abris puisque la Tribune SERFIM sera ouverte pour vous accueillir !

Infos et résa > https://t.co/HMfM2vk2Jb #Lyon #Fanzone #FRASUI #FRA #EURO2020 pic.twitter.com/1RXzBY8nKS — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 28, 2021

Rappelons que pour regarder le huitième de finale de l’Euro de football entre la France et la Suisse dans l’écrin du Lou, il est impératif de réserver sa place, gratuitement, sur le site du club de rugby. L’accès à Gerland pourra se faire à partir de 19 heures, et sur Twitter le Lou a annoncé qu’une tribune serait ouverte pour abriter les spectateurs en cas de pluie. Du côté du club, on laisse également entendre que de nombreuses places sont encore disponibles. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures.

Lire aussi : Euro de foot : une fan zone de 10 000 places au stade de Gerland à Lyon dès lundi pour France - Suisse