Lyon : Lorraine toujours introuvable, sa mère lance un appel

La Lyonnaise Lorraine Ragin, 29 ans, a disparu dans la nuit du 10 au 11 août. Alors que sa voiture a été retrouvée dans l'Ain le 15 août, sa mère lui lance un appel, demandant également à toute personne qui pourrait les aider de le faire.

Lorraine Ragin est toujours introuvable depuis dix jours. Dans la nuit du 10 au 11 août, la jeune femme de 29 ans a quitté son domicile à bord d'une Ford Fiesta. Les gendarmes du Rhône ont lancé un appel à témoin pour tenter de la retrouver ou de récolter toutes informations qui permettraient de remonter jusqu'à elle. Toute personne disposant d’élément peut contacter le commissariat de Bron au 04-72-14-97-40.

Le 15 août, la voiture de la jeune femme a été découverte dans l'Ain, à proximité du domicile de ses parents à Beynost. Des recherches ont été effectuées à proximité, mais aussi dans les villes autour. Lundi, dans un message posté sur Facebook, la mère de Lorraine a lancé un appel à sa fille pour qu'elle donne de ses nouvelles, et s'est également adressé à tous ceux qui pourraient aider à la retrouver : "Et si jamais quelqu'un sait où elle se trouve et qui pense lui rendre service en croyant la protéger ayez pitié de notre souffrance et essayez de la raisonner pour qu'elle rentre retrouver sa famille".