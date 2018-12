Lyon : ligne B du métro perturbée ce lundi matin

La ligne B est perturbée ce lundi 10 décembre. Elle circule partiellement à Lyon.

Suite à un incident technique, la ligne B du métro de Lyon est perturbée ce lundi 10 décembre depuis 7h20. Elle circule uniquement entre Oullins et Jean Macé. Les stations entre Jean Macé et Charpennes ne sont plus desservies dans les deux sens de la circulation.

La grève des régulateurs est levée depuis le mercredi 5 décembre, il s’agit d’un incident technique.

Mise à jour : suppression de l’heure de retour à la normale possible, celles données étant incorrectes.