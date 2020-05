Lyon : les vélos autorisés dans le tram pendant le déconfinement ?

Le 11 mai approche. Les questions restent nombreuses, notamment dans les transports. Comment éviter, au mieux, de nouvelles contaminations ? A Lyon, le Sytral travaille sur différents scénarios pour organiser au mieux la "grosse" reprise du trafic. Le Sytral étudie aussi la possibilité d'autoriser de prendre le tramway, à Lyon, avec son vélo, en dehors des heures de pointe.

Le 11 mai approche. Les questions restent nombreuses, notamment dans les transports. Comment éviter, au mieux, de nouvelles contaminations ? A Lyon, le Sytral travaille sur différents scénarios pour organiser au mieux la "grosse" reprise du trafic. Avec une certitude : le port du masque obligatoire pour tous dans les transports

Le Sytral a lancé une série de tests pour organiser au mieux le trafic, avec notamment :

-Des distributeurs de masques et de gel hydro alcoolique dans les stations de métro. "Dans la semaine du 11 mai, 10000 kits comprenant 2 masques et du gel hydro alcoolique seront proposés (entre 3.5 et 4€) dans les 70 distributeurs automatiques des stations de métro"

- le test d'une borne désinfectante sans contact. "Cette solution innovante permet une désinfection efficace et rapide (7 secondes) grâce à la projection d’une lotion biocide, naturelle etécologique", ajoute le Sytral.

- le test d'un robot désinfectant.

Pour le déconfinement, le Sytral étudie aussi la possibilité de donner l'autorisation de prendre le tramway avec son vélo en dehors des heures de pointe.

Le réseau TCL va repasser à 80 % de ses capacités le 11 mai alors que la fréquentation a chuté à 10 % pendant le confinement. "On estime que la fréquentation sera autour de 30 % lors du déconfinement", explique Fouziya Bouzerda, la président du Sytral.



Selon un panel voyageur, 32 % des voyageurs ont indiqué qu'ils allaient prendre les transports en commun comme avant.