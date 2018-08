Lyon : les Suisses d'Implenia creuseront le prolongement du métro B

Le Sytral a choisi le groupe suisse Implenia, associé à l'entreprise lorraine Demathieu Bard, pour construire le prolongement du métro B.

Dès cet automne, les travaux du prolongement de la ligne de métro B débuteront entre Oullins et Saint-Genis-Laval. Le Sytral vient de choisir le groupement des Suisses d'Implenia et des Français de Demathieu Bard pour ces travaux de prolongement. Ce contrat de 138 millions d'euros comprend le percement du tunnel de 2,5 kilomètres ainsi que la construction de la station d'Oullins Centre et le puits d'attaque de Saint-Genis-Laval (la station de Saint-Genis fait l'objet d'un autre lot).

Les travaux devraient durer quatre ans et demi. Dans un communiqué, le groupement précise qu'il s'est engagé à "participer au programme de promotion de l'emploi et de l'insertion mis en place par le Sytral et souligne par cela sa satisfaction de pouvoir s'implanter localement". Implenia avait déjà décroché une partie des travaux de la ligne "Grand Paris Express", la galerie de sécurité du tunnel de Fréjus à Modane, ainsi qu'un lot pour la construction du CERN à Cessy en Suisse. Pour l'entreprise de BTP, le chantier du métro B en zone urbaine "constitue un défi technique". Le prolongement de la ligne B sera mis en service à partir de 2023 avec des rames de métro climatisées.