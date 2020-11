Lyon : les statues de la place Bellecour restaurées au printemps

Les statues emblématiques ornant le lieu de rendez-vous préféré des Lyonnais seront déplacées en début d'année prochaine.

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon a annoncé la nouvelle, ce lundi matin, via son compte Twitter. Le Monument à Louis XIV, la statue équestre faite de bronze et représentant l'ancien roi de France chevauchant fièrement sa monture, ainsi que les Allégories du Rhône et de la Saône, flanquées au piédestal, vont quitter la place Bellecour.

Ces statues, dressées en plein coeur de ce lieu mythique de Lyon, vont en effet être destituées de leur socle puis déplacées en début d'année prochaine, courant " février-mars ", afin d'être " restaurées au printemps ", confirme le musée.

Cela causera sûrement un petit crève-coeur aux Lyonnais le temps que celles-ci se refassent une beauté, eux qui ont pris l'habitude de contempler ces deux oeuvres à chacun de leur passage depuis 1825, date depuis laquelle celles-ci ornent ensemble la place Bellecour.

Les statues, qui seront stockées dans le cloître du Musée des Beaux-Arts, ont été scrupuleusement examinées par des spécialistes l'année dernière. Des barrières avaient alors été disposées autour d'elles début 2019 et " des fissures sur le socle, ainsi qu'un bronze de mauvaise qualité " avaient été signalés, rapporte Le Progrès.

Coût total de l'opération, environ 72 000€. Le financement sera opéré par la Ville de Lyon et par l'Etat, dans le cadre de la 4e convention " Patrimoine Etat-ville de Lyon 2019-2024 ".