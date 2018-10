Lyon : les socialistes appellent au vote contre Collomb le 5 novembre

Pour le prochain conseil municipal qui se tiendra le 5 novembre, les élus socialistes appellent la majorité à ne pas soutenir l’ancien ministre de l’Intérieur.

Ils sont déjà nombreux à avoir exprimé leur désaccord profond avec le retour de l’ex premier flic de France. Les socialistes de la ville de Lyon s’ajoutent à la liste, bien que Gérard Collomb ait pourtant longtemps porté la rose, avant de rejoindre les Marcheurs et Emmanuel Macron. Les socialistes en appellent aux élus de la majorité pour ne pas voter pour Gérard Collomb aux élections municipales, qui se tiendront le 5 novembre prochain. "La Fédération du PS, et en particulier les militants socialistes de Lyon, souhaitent faire part de leur désaccord profond, sur le fond comme sur la forme. Gérard Collomb revient entre Rhône et Saône par un jeu de chaises musicales pour revendiquer un poste qu’il a déjà occupé pendant 17 années, considérant ainsi Lyon comme sa baronnie. C’est à nos yeux le reflet de pratiques d’un autre temps : les Lyonnaises et Lyonnais méritent mieux" écrivent-ils dans un communiqué.

Les élus socialistes regrettent aussi que Gérard Collomb "par son action au ministère de l’Intérieur [ait] prouvé sa rupture idéologique avec les valeurs humanistes et de gauche qui constituaient pourtant le socle de son rassemblement depuis 2001." Ils poursuivent : "Son départ rocambolesque du gouvernement ne nous fera pas oublier qu’il est le principal artisan de la politique d’Emmanuel Macron : une politique injuste, libérale, qui saigne et méprise les collectivités territoriales, détricote les outils de cohésion sociale et recule devant l’urgence climatique."