Lyon : les quais de Saône finalement interdits dès samedi et pour un mois !

Le préfet du Rhône a décidé d’interdire l’accès aux quais de Saône pour toute la durée du confinement, de ce samedi 3 avril au 2 mai.

La préfecture a décidé de taper du poing sur la table face aux rassemblements sur les quais de Saône. Les accès aux quais seront interdits entre 6h et 19h à partir de ce samedi 3 avril et jusqu’à la fin du confinement, le 2 mai. Seul la rive gauche est concernée, entre le Pont Clémenceau et le Pont Kitchner.

La préfecture précise que le maire de Lyon, Grégory Doucet et le président de la Métropole, Bruno Bernard sont défavorables à cette mesure. Le préfet a toutefois décidé de confirmer sa décision "face au risque majeur que représentent ces attroupements".