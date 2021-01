Lyon : les projets de l'architecte Rudy Ricciotti pour le Musée des Tissus

Le Musée des Tissus du 2e arrondissement de Lyon, acquis par la Région en 2018, se prépare à une véritable métamorphose. Celle-ci se fera sous la houlette de l'architecte Rudy Ricciotti, dont le projet a été retenu ce mercredi 13 janvier.

C'est l'architecte Rudy Ricciotti qui dessinera le nouveau visage du Musée des Tissus, situé dans le 2e arrondissement de Lyon. L'information est tombée ce mercredi 13 janvier après un concours qui aura duré un peu plus d'un an. Sur la centaine de cabinets d'architecture en lice, quatre ont été sélectionnés en janvier 2020. C'est finalement le projet de Rudy Ricciotti qui l'a emporté auprès du jury composé de 17 membres : élus, représentants du ministère de la Culture, architectes, membres du Musée des Tissus ou encore représentants de la Chambre régionale de commerce et d’industrie.

Rudy Ricciotti, architecte du Pavillon 52 de Confluence

Fils de maçon, l'homme est aujourd'hui un architecte français renommé. Amoureux du béton, il s'est notamment distingué dès 1994 en réalisant le Stadium de Vitrolles, un intrigant bloc de béton noir posé sur une ancienne décharge de bauxite. Plus récemment, l'architecte a conçu en 2012 le département des Arts de l'Islam du Musée du Louvres, à Paris, et en 2013 le célèbre Musée des civilisations d’Europe et de Méditerranée (ou MUCEM) de Marseille. A Lyon, on lui doit le Pavillon 52 de Confluence, ce long bâtiment biscornu tout en vitres et en rambardes métalliques.

Un nouveau Musée des Tissus audacieux

Pour le Musée des Tissus, Rudy Ricciotti envisage un bâtiment qui respectera le patrimoine existant tout en le sublimant avec une construction audacieuse censée rappeler un tissu flottant au vent... Un nouvel espace d'exposition de 2000 m², dont 1000 m² d'expositions temporaires, devrait permettre d'accueillir de nouveaux événements. Un auditorium et une librairie sont également au programme, et le jardin du Musée aura droit à une deuxième jeunesse ainsi qu'à son café et sa terrasse. Très en vogue, un incontournable rooftop viendra coiffer l'ensemble. Au total, l'œuvre de Rudy Ricciotti devrait coûter entre 50 et 60 millions d'euros, estime la Région. Après la restauration des bâtiments du Musée actuel qui a déjà commencé, la construction du nouvel édifice devrait débuter en 2023. Encore un peu de patience donc, pour découvrir ce que nous concocte le célèbre architecte...