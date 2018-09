Lyon : les prix des loyers stagnent en 2017

L’Observatoire local des loyers vient de livrer les résultats de sa 4e édition de l'analyse du parc privé de l'agglomération lyonnaise. À Lyon, le loyer médian* est de 12€/m2. Par rapport à l’année 2016, cela représente une augmentation de 0,4 %.

"Eu égard à l’attractivité de Lyon, les loyers n’ont pas explosé, contrairement à ce que l’on pourrait penser ou entendre. Ils ont augmenté de l’ordre de 0,4 % entre 2016 et 2017, ce qui représente une hausse médiane de 5 centimes d’euros au m2. Cette stabilité se retrouve sur l’ensemble du périmètre, y compris Lyon intra-muros", explique Michel le Faou, président de l’Agence d’Urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise et Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

L’étude se base sur près de 24 000 références de loyer réparties sur 142 communes. En tout, cela représente 204 000 logements, dont la moitié dans la ville de Lyon. Il révèle ainsi que le loyer médian au sein de l’agglomération lyonnaise (comprenant Lyon, le Beaujolais, La Dombes, l’Est lyonnais, l’Ozon, l’Ouest lyonnais, la côtière de l’Ain et les Monts d’Or) est de 11,40€/m2. C’est l’une des agglomérations les plus chères de France mais reste bien moins élevée que d’autres. C’est le cas des agglomérations de Paris avec un loyer médian de 18,90€/m2, de Nice (13,50€/m2), Montpellier (12€/m2) et Marseille (12€/m2). L’agglomération lyonnaise est, à peu de choses près, similaire aux territoires de Bordeaux (11€/m2) et Lille (11,10€/m2).

Concernant la ville de Lyon, le loyer médian est de 12€/m2. L’écart entre les secteurs les moins chers, c’est-à-dire ceux les plus éloignés du centre (5e, 7e, 8e, et 9e arrondissements) et les plus chers (quartiers Presqu’île, Croix-Rousse et 6e arrondissement) est d’1€/m2. Les loyers les plus faibles se trouvent à l’extérieur de la ville avec 1,60€ de moins au m2 en moyenne. En revanche, Villeurbanne se rapproche des niveaux de loyers de Lyon (11,70€/m2). Concrètement, les prix des loyers médians à Lyon s’étalonnent de 460 euros pour T1 à 1117 euros pour les grands logements.

*50 % des logements ont un loyer au-dessus et 50 % au-dessous.