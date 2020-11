Lyon : les portions de périphérique, bretelles d'accès et tunnels fermés la nuit dès ce lundi

Des fermetures nocturnes sont annoncées pour la semaine prochaine dans l'agglomération de Lyon. Dès ce lundi 23 novembre, la circulation sera réduite sur le périphérique et certaines bretelles d'accès et certains tunnels seront fermés.

Des travaux d'entretien, de maintenance ou encore des réparations sont prévus sur les axes routiers de Lyon et alentour à compter de ce lundi 23 novembre. En soirée, parfois plusieurs soirs de suite, plusieurs tunnels et portions de périphérique de l'agglomération seront fermés.

Circulation réduite sur le périphérique

Sur le périphérique nord, plusieurs tronçons seront fermés à tour de rôle, parfois en même temps, impactant la circulation. Dans le tunnel de Caluire, pour commencer, la circulation sera impactée plusieurs soirs de suite : le 23 et le 24 novembre, elle sera réduite de 21h à 5h le lendemain en direction de Paris. Idem le 25 et le 26 novembre, cette fois-ci en direction de Genève. La circulation sera également réduite sur le boulevard du Valvert les 24 et 25 novembre, de 21h à 5h le lendemain, en direction de Genève uniquement. Le 24 novembre, de 22h à 5h le lendemain, c'est sur le viaduc du Rhône que la circulation sera modifiée, en direction de Paris.

Fermetures nocturnes de bretelles d'accès

Des bretelles d'accès au périphérique seront également fermées en soirée et jusqu'au lendemain matin. Le 25 et le 26 novembre, de 21h à 5h le lendemain, les bretelles B5 Saint-Clair et B2 La Pape seront interdites d'accès en direction de Genève. Le 26 novembre encore, aux mêmes horaires, la bretelle B7 vers le Valvert sera également fermée en direction de Genève.

Trois tunnels fermés la nuit

Même scénario pour les tunnels de l'agglomération. Déjà fermé ce week-end, le tunnel Brotteaux-Servient sera à nouveau fermé la nuit. Du 23 au 27 novembre inclus, il sera interdit d'y circuler à partir de 23h et jusqu'à 5h le lendemain. Le tunnel sous Fourvière, lui, sera fermé à deux reprises : une première fois le 23 novembre entre 21h et 6h, direction Marseille, puis le lendemain, aux mêmes horaires, cette fois-ci direction Paris. Enfin, le tunnel rue Terme sera lui aussi fermé le 26 novembre mais en matinée, de 9h à 12h.