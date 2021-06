Lyon : les PME de la région bien classées parmi les principaux déposants de brevets en France

Le palmarès 2020 de l'INPI sur les principaux déposants de brevet en France est sorti ce mardi 8 juin. En tout, 381 brevets ont été déposés en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020. Les PME de la région sont particulièrement bien placées.

Chaque année, l'INPI (Institut National de la Propriété industrielle) publie le palmarès des principales entreprises déposantes de brevet en France, par catégories et par région.

Dans la catégorie des grandes entreprises (GE), le classement est encore une fois dominé par l'Ile-de-France, avec des entreprises comme PSA ou Safran. Michelin, arrivé huitième avec 285 brevets, est le seul représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De même, dans la catégorie des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire, entre la GE et la PME), une seule entreprise est issue de la région : le groupe Soitec (localisé en Isère), spécialisé dans les composantes de produits de haute technologie.

Auvergne-Rhône-Alpes domine en revanche le classement des PME : la région héberge en effet 5 des 10 PME du classement, 2 étant situées à Grenoble (Aledia et Isorg) et 3 à Lyon (Supergrid Institute, Adocia et MGA Technologies). En tout, 67 brevets sur 137 ont été déposés par des PME de la région en 202, 381 toutes catégories confondues, et ce, malgré la crise sanitaire.

La SuperGrid Insitute, basée sur Villeurbanne, est la mieux classée des PME lyonnaises : 4e cette année et 2e l'année précédente. L'entreprise figure par ailleurs parmi les lauréats des Grands Prix PI récompensant les plus gros déposants de brevets en France. Elle est spécialisée dans la transition énergétique et l'innovation sur le courant continu.

Adocia, 6e du classement, est quant à elle spécialisée dans les biotechnologies, et MGA Technologies, 10e, dans la robotique à destination des usines d'assemblages de l'industrie pharmaceutique.

L'enseignement supérieur a également été récompensé :l'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'Université Grenoble Alpes font parti du top 10 des établissements de recherche, d'enseignement supérieur et établissements de l'Etat déposants de Brevets.