Lyon : les perturbations continuent en février sur le métro B

Les lundis et mardis en février, le métro B ne fonctionnera pas pendant la soirée. De nouvelles perturbations sont à prévoir à cause des travaux d'automatisation. Par ailleurs, le samedi matin, les métros ne circuleront pas également.

La ligne de métro B à Lyon sera de nouveau perturbée à cause des travaux d'automatisation les lundis 4, 11 et 18 février et les mardis 5, 12 et 26 février, ainsi que, nouveauté, les samedis 26 janvier et 2, 9, 16, 23 février le matin avant 7h.

Pendant les lundis et les mardis, les derniers départs auront lieu à 21h15 à partir de la station Charpennes Charles Hernu et à 21h25 à partir de la station de la Gare d'Oullins. Comme cela avait déjà été le cas les semaines précédentes, des bus relais seront mis en place et desserviront les stations situées entre Charpennes et Gare d'Oullins toutes les 10 minutes. Ces bus relais partiront de la Gare d'Oullins de 21h32 à 00h12 et de Charpennes de 21h18 à 00h18 les lundis et les mardis.

Pendant les samedis, les premiers départs du métro B auront lieu à 7h00 à partir de Charpennes et à 7h05 à partir de la Gare d'Oullins. Plus tôt, des bus relais partiront de 04h52 à 06h54 à partir de la Gare d'Oullins et de 04h49 à 06h49 à partir de Charpennes.