Lyon : les métros circulent à nouveau après un arrêt (colis suspect)

Ce vendredi soir, les métros A, B, C et D ne circulaient plus à cause d’un colis suspect. Le trafic a repris vers 20h.

Mise à jour : reprise du trafic vers 20h, l'arrêt des métros aura duré 50 minutes

Article publié à l'origine

Ce vendredi soir, alors que des milliers de supporters se dirigent vers le Groupama Stadium pour le derby OL-ASSE et que les Lyonnais rentrent chez eux, l’ensemble des métros ne circulent plus à cause d’un colis suspect à la Part-Dieu.

Le secteur est central, c’est là que les régulateurs sont situés. Dès lors, l’ensemble des métros ne peuvent plus circuler. Les démineurs sont sur place.