Lyon : les gilets jaunes de retour ce samedi

Les gilets jaunes font leur rentrée à Lyon ce samedi 12 septembre, en réponse à un appel national à reprendre la mobilisation.

A Lyon, la rentrée sera jaune. Privés de leur rassemblement hebdomadaire dans le centre de Lyon en raison de la crise sanitaire du COVID-19, les gilets jaunes comptent renouer avec leurs habitudes dès ce samedi 12 septembre. Un appel national a été lancé sur les réseaux sociaux par Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement, pour une première manifestation d'ampleur à Paris ce samedi.

" Depuis maintenant deux ans, nous, citoyens en colère portant un gilet jaune tentons de dénoncer, l’ensemble des injustices, à la fois sociales et fiscales qui ne cessent de croître dans le quotidien des citoyens vivant en France, écrit le militant sur sa page Facebook. [...] Pourtant l'épidémie a paradoxalement mis en avant l’ensemble de ces citoyens invisibles qui se lèvent tôt, cette France travailleuse, qui construit, accompagne, soigne notre pays chaque jour, et cette épidémie n’a fait que démontrer le manque de responsabilité, de compétences et d'anticipation, et surtout, a mis en avant les mensonges des gouvernants en place. Je lance donc aujourd’hui un appel à l’ensemble des citoyens et travailleurs, à toutes les associations, comités, groupes, à toutes et tous ceux qui veulent un monde meilleur, afin que vous répondiez à l’appel du 12 septembre 2020. [...] Allons donner de la voix, afin de faire entendre à ce gouvernement l’ensemble du mal être des familles en France, qui malheureusement vont devoir payer le prix d’une gestion de crise sanitaire désastreuse dont ils veulent nous faire porter les conséquences, faire payer nos enfants et nos petits enfants... "

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre dans la capitale, à l'initiative des gilets jaunes de la Loire, de Lyon, de Villeurbanne, de Givors de l'Ain et de Bourgogne, les manifestants sont attendus à 13h place Bellecour, dans le centre de Lyon. Sur Facebook, 150 personnes ont d'ores et déjà annoncé leur participation, et plus de 600 autres se disent intéressées.