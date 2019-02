Lyon : les fréquences du Tram T4 et du métro C augmentent

Le renfort de certaines lignes du réseau TCL continue à Lyon. Après les métros A, B et D, place au C et au tramway T4.

Cela n'aura échappé à aucun voyageur qui prend les transports en commun à Lyon : le réseau TCL attire de plus en plus de monde. En 2018, il a connu une croissance de 5 %, avec plus de 480 millions de voyages.

Face à ce succès, certaines lignes sont parfois sous tension. Lorsqu'on abandonne sa voiture, être face à des rames bondées ou qui n'arrivent pas assez rapidement peut parfois donner envie de retourner à ses vieilles habitudes (ou de prendre un vélo !). Dans ce contexte, plusieurs lignes ont déjà été renforcées à Lyon, dont les métros A, B et D (lire ici).

À partir du lundi 4 mars 2019, d'autres renforts vont être déployés, cette fois-ci sur les lignes T4 et le métro C.

Sur la ligne C :

les matins en semaine de 9h à 9h30, passage de la fréquence de 7min30 à 5min30

tous les soirs du lundi au samedi, un métro toutes les 7min30 contre 11 minutes avant

les samedis matin de 9h30 à 13h, la fréquence passera à 7min30 contre 11 minutes jusqu'à présent

Pour la ligne T4 :