La fédération européenne de rugby, l'EPCR, a confirmé ce jeudi que les finales européennes de rugby auront bien lieu au Groupama Stadium en 2027.

C'était dans les tuyaux depuis novembre dernier, depuis les révélations du journal The Telegraph. Cinq mois après, l'EPCR a confirmé, via un communiqué de presse, que les finales des deux coupes d'Europe de rugby auront bien lieu à Lyon, au Groupama Stadium, en 2027. Le stade qui accueille habituellement l'Olympique Lyonnais accueillera ainsi la finale de la Champions Cup et celle de la Challenge Cup.

Ce sera la deuxième fois que le stade lyonnais accueillera les finales, après 2016, année où les deux matchs s'étaient disputés à guichets fermés. "L’OL Stadium accueillera des dizaines de milliers de supporters pour un week-end inoubliable des meilleures compétitions internationales de rugby de clubs" explique l'EPCR dans son communiqué de presse.

"A l’issue d’une procédure d’appel d’offres exceptionnellement disputée, gérée en partenariat avec The Sports Consultancy, qui a vu sept candidatures de six villes différentes être déposées, le Comité directeur de l’EPCR a attribué les Finales 2027 à l'OL Stadium, enceinte ultra-moderne d’une capacité de 59 186 places" poursuit la fédération européenne.

"Une formidable destination"

"L’engouement actuel autour du rugby français est incroyable, et Lyon fait preuve d’un fort engagement pour permettre au sport de s’épanouir et inspirer les générations futures. C’est également une formidable destination, avec des hauts lieux culturels et culinaires dont pourront profiter les visiteurs" s'est exprimé de son coté Dominic McKay, président de l’EPCR.

John Textor, président de l'OL, propriétaire du stade, s'est lui félicité de cette annonce, rappelant qu'en 2016 "l'EPCR a été le premier organisateur d’un événement majeur à prendre le risque de s'installer à l’OL Stadium, seulement quatre mois après l'inauguration de notre infrastructure de pointe en Europe."

Les finales de cette année se disputeront au Principality Stadium de Cardiff tandis que celle de l'année prochaine auront lieu à Bilbao, au stade San Mamés, avant donc le retour du meilleur du rugby européen à Lyon. Une nouvelle qui devrait ravir tous les amateurs du ballon ovale.