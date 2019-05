Lyon : les enseignants de Vaulx en grève ce jeudi devant le rectorat

La grève reconductible lancée en début de semaine se poursuit ce jeudi. Les enseignants des écoles, collèges et lycées de Vaulx-en-Velin vont manifester à 14h30 devant le rectorat contre les réformes Blanquer.

Les enseignants des écoles, collèges et lycées de Vaulx-en-Velin sont à nouveau en grève ce jeudi contre les réformes Blanquer. Un rassemblement va être organisé à 14h30 devant le rectorat de Lyon. “À cette occasion, nous y jouerons une saynète mettant en scène la mise aux enchères de l'école publique qui sera vendue aux GAFAM, aux cours privés, etc. Il s'agit de montrer que la destruction organisée de l'enseignement public ouvre un boulevard au privé”, expliquent les professeurs qui avaient déjà joué cette scène mardi devant les marches de l'opéra de Lyon. Lundi déjà, les personnels de sept écoles, collèges et lycées de Vaulx-en-Velin avaient annoncé se mettre en grève reconductible. Le mouvement estime ne pas avoir été entendu lors de ses précédentes mobilisations, que ce soit lors de la grève du 19 mars ou encore des différentes “école morte” de ces derniers mois.