La majorité des personnes présentes au rassemblement sur le parvis du Palais de justice des 24 colonnes ont quitté les lieux dans le calme à la fin des prises de paroles. 200 à 300 irréductibles se sont rendus place Antonin-Poncet où la police a usé du canon à eau et du gaz lacrymogène.

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur le parvis du Palais de justice des 24 colonnes dans le cadre de l’appel à la mobilisation du collectif Vérité et justice pour Adama au niveau national et du collectif Vérité et justice pour Mehdi localement.

Après les prises de paroles des familles et des associations, la grande partie des manifestants sont rentrés dans le calme vers 16 heures. Selon Le Progrès 200 à 300 d’entre eux ont cependant décidé de prolonger le rassemblement place Antonin-Poncet. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau pour disperser les groupes sur place. Des groupes de manifestants ont été repoussés jusqu’à l’avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement.

Les métros A et D ne desservent plus place Bellecour, la reprise du trafic est estimée à 17h50. Le T2 est terminus Centre Berthelot et le T1 ne dessert plus Perrache, le reprise du trafic est estimée à 19 heures. Les lignes de bus L34, L60, L63, L15 et C10 sont perturbées, la reprise du trafic est estimée à 20 heures.