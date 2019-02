Lyon : les cyclistes distribuent des mots d’amour pour la Saint-Valentin

Pour promouvoir la cohabitation sur les voiries de la ville, le collectif Valve et la Maison du vélo ont distribué ce matin des petits guides sur le vivre-ensemble.

Le 14 février, ce n’est pas que la fête des amoureux. Et les cyclistes l’ont bien compris. Ce matin, ils étaient plusieurs, du collectif Valve ou de la Maison du vélo, à distribuer à qui veut bien le recevoir, un petit mot doux. Un mot doux, mais surtout une brochure, sur le vivre ensemble des utilisateurs de la voirie urbaine. Automobilistes, cyclistes et piétons, tout le monde est concerné, et tous ont reçu la brochure, avec un joli cœur dessus. "Il s’agit d’un petit guide sur le partage de la rue. L’idée c’est de promouvoir la cohabitation de tous les moyens de transport, pour des trajets courtois et sympathiques. Il faut que tout le monde se respecte sur les routes", explique Fabien Bagnon, qui a distribué des brochures ce matin à Oullins. "Quand on arrive le premier au travail, parce qu'on a été très vite, on est sans doute heureux, mais je pense que cette joie est moindre que si on laisse passer une ou deux personnes, et que l'on reçoit un sourire en retour", poursuit-il.

De nouvelles mobilités

Les piétons, cyclistes et automobilistes sont maintenant confrontés à un nouveau mode de transport : les trottinettes. Elles sont de plus en plus nombreuses, et selon Fabien Bagnon, pas encore représentées par une organisation. "Il va falloir qu’on se parle, là aussi pour cohabiter. Les trottinettes ne peuvent aller ni sur la route, ni sur les trottoirs. Vélos et trottinettes seront amenés à partager les mêmes infrastructures. Là encore, les mobilités sont multiples, et il va falloir apprendre à cohabiter", souligne Fabien Bagnon.