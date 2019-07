Lyon : les chantiers de la semaine du 15 au 19 juillet

De l’A47 au périphérique nord en passant par le centre de Lyon, plusieurs chantiers viendront perturber la circulation cette semaine.

De nombreux travaux sont à prévoir sur les axes routiers autour de la métropole de Lyon. Sur l’A47, des travaux sont en cours sur le pont de Givors jusqu’au 30 septembre prochain, ce qui va perturber la circulation durant tout l’été. Dès ce lundi 15 juillet, les premières adaptations seront mises en place. Ce lundi, et ce lundi seulement, la circulation sera réduite à une seule voie en direction de Lyon. De 21h à 6h le lendemain, la circulation sera coupée entre Chasse-sur-Rhône et Givors Ouest, ainsi qu’entre Rive-de-Gier et Givors Ouest. Le 20 juillet, ce sera la bretelle d’entrée depuis l’A7 vers l’A47 qui sera fermée de 6h à 22h, avec la bretelle d’entrée depuis l’A46 sud vers l’A47 sur la même période.

Du côté du périphérique nord, du 15 au 19 juillet et de 20h30 à 6h du matin, la circulation sera interdite dans les deux sens pour des travaux d’enrobé et d’infiltration. Cette interdiction sera valable également pour le tunnel Quai Bellevue.

Au cœur de l’agglomération lyonnaise, la circulation sera coupée sous le tunnel Brotteaux-Servient du 15 au 19 juillet inclus et de 22h à 6h du matin. Pour rappel, le tunnel Vivier-Merle est quand à lui fermé jusqu’en 2020, et la circulation est définitivement interdite aux véhicules du côté de la voûte ouest de Perrache.