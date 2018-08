Lyon : les bus renforcés pour le festival Woodstower

À partir du 1er septembre, la Métropole de Lyon expérimentera neuf déchèteries mobiles (ou déchetteries). Elles seront réparties sur Lyon et Villeurbanne. Si vous ne pouvez aller à la déchèterie, la déchetterie* viendra à vous ! Le 1er septembre, la Métropole lancera neuf déchèteries mobiles dans six arrondissements de Lyon et Villeurbanne. Elles seront ouvertes un jour par […]