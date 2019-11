Lyon : les agriculteurs attendent pour savoir s'ils bloquent jeudi

Les agriculteurs se sont réunis à la Porte du Valvert, à proximité du tunnel sous Fourvière de Lyon. Ils attendent désormais l'issue d'une réunion pour savoir quelle suite donner au mouvement et s'ils bloquent à nouveau la ville jeudi.

Durant toute la journée, les agriculteurs ont bloqué les axes majeurs menant à Lyon. Ce mercredi soir, une partie du cortège s'est réunie à la Porte du Valvert, avant le tunnel de Fourvière.

Contacté par Lyon Capitale, Pascal Girin, président de la FDSEA, confie qu'ils attendent désormais de savoir quelle suite ils vont donner au mouvement : "une réunion se tient actuellement au ministère de l'Agriculture, nous prendrons une décision quand la délégation sortira". Aujourd'hui, ils se sont mobilisés pour demander un meilleur rendement de leurs exploitations, qu’industriels et distributeurs leur permettent de récolter les fruits de leur travail. "En fonction de ce qui se passe ce soir au ministère, nous verrons si nous continuons de maintenir le mouvement cette nuit et demain, mais aussi si les cortèges du sud et du nord se réunissent", précise Pascal Girin.

À 18h10, plusieurs accès étaient toujours coupés, comme l'A6 entre Anse et Porte de Valvert en direction de Lyon, l'A466 à hauteur de Quincieux en direction de Lyon, ou bien encore l'A42 dans les deux sens. Sur ce secteur, un automobiliste a renversé deux agriculteurs en forçant un barrage (lire ici).