Lyon : le zoo du parc de la Tête d'Or va rouvrir le 13 juin

Le zoo de Lyon et le Jardin botanique vont rouvrir leurs portes dans une configuration adaptée à la crise du covid-19 à partir de ce samedi.

Fermés depuis le début du confinement, le zoo et le Jardin botanique du parc de la Tête d'or vont rouvrir leurs portes à partir de ce samedi 13 juin.

Au sein du zoo, le port du masque sera conseillé pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront disponibles à l’entrée du zoo et un sens de visite sera mis en place pour limiter le croisement des visiteurs. Certains cheminements ou accès aux enclos seront fermés. Le parcours sera régulièrement indiqué par un marquage au sol et/ou affichage sur les barrières et garde-corps. Des espaces de vision restreints seront créés devant les enclos par marquage au sol ou signalétique avec un espacement suffisant entre chaque zone. Le zoo ne pourra pas accueillir plus de 900 personnes à la fois et les pique-niques seront interdits dans l’enceinte. Il sera ouvert d'abord les mercredi et week-end de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Ces jours et horaires d’ouverture sont amenés à évoluer dans les jours qui viennent en fonction de la situation sanitaire.

Concernant le Jardin botanique, le port du masque sera aussi conseillé. L’ensemble des jardins d’extérieur sera accessible sauf le Jardin alpin. Certaines entrées seront cependant condamnées afin de limiter les flux. Seules les grandes serres seront accessibles à la visite, avec une jauge de fréquentations fixée à 75 personnes maximum. L’accès du public est conditionné au port d’un masque à partir de l’âge de 11 ans et au respect des normes de distanciation physique. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés à l’entrée. L’intérieur de la serre Victoria sera visible, mais à distance. Les pique-niques seront aussi interdits dans l’enceinte du Jardin botanique. Comme le zoo, le Jardin botanique sera ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.