Lyon : le voleur d’un coffre-fort retrouvé grâce à son ADN

Le suspect âgé de 32 ans, actuellement écroué pour d'autres faits, a été identifié grâce à son ADN dans l'affaire du cambriolage d'un commerce.

Un Brondillant (50 faits au casier judiciaire) de 32 ans a été interpellé par la police ce mardi 26 mai à 8h45. Le 11 novembre dernier, un vol par effraction avait été commis dans un commerce rue Professeur-Beauvisage (Lyon 8e) où le rideau métallique avait été soulevé et la porte vitrée dégondée. Le coffre-fort qui contenait 518€ avait été arraché de son emplacement et ouvert sur place. L’ADN prélevé sur les lieux a permis d’identifier le suspect qui était écroué à la maison d’arrêt de Corbas et placé en centre hospitalier pour des soins. Il a été extrait et placé en garde à vue durant laquelle il reconnaissait les faits lors de son audition. Il ferait l'objet d'une convocation par un officier de police judiciaire le 5 janvier 2021.