Les 10, 11 et 12 septembre, la coupe de France Fenioux classe 2 s'installe au vélodrome Georges Prévéral.

La deuxième manche de la Coupe de France masculine et féminine Fenioux sur piste aura lieu à Lyon du 10 au 12 septembre. Elle est inscrite au calendrier officiel du cyclisme sur route de l'Union cycliste internationale (UCI) en classe 2.

À Lyon, elle est organisée conjointement par la Fédération Française de Cyclisme, et les clubs de l’EC LYON 6, VC Vaulx-en-Velin et l’AC Lyon Vaise. 319 participants et participantes vont s'élancer sur la ligne de départ, à l'occasion de plusieurs épreuves : vitesse, course aux points, keirin, scratch et omnium.

L'accès aux spectateurs est gratuit, et soumis à la présentation d'un pass sanitaire. Le début des compétitions a lieu vendredi 10 septembre à 12h50.