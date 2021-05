Lyon : le Vaporetto reprend ses liaisons fluviales ce vendredi

La navette fluviale Vaporetto, qui navigue sur la Saône entre la Confluence et Vaise, va reprendre ses liaisons à partir du 28 mai.

Ce vendredi 28 mai, le Vaporetto va reprendre du service sur la Saône. Désormais exploitée par Les Yachts Club de Lyon, la navette fluviale lyonnaise devrait naviguer entre la Confluence et Vaise jusqu’au mois d’octobre. Elle desservira la Confluence, Bellecour, Saint-Paul et enfin Vaise moyennant un coût de 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants de 5 à 12 ans. Les premiers départs auront lieu de Confluence à 13h30 et de Vaise à 14h10.