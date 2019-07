Lyon : le tunnel de Fourvière fermé en direction de Marseille

Suite à un incident, le tunnel de Lyon Fourvière est fermé en direction de Marseille ce jeudi en pleine heure de pointe.

mise à jour : le tunnel est à nouveau ouvert

Cela devient une habitude notamment à cause du système qui empêche les camions hors gabarit de passer dans le tunnel. Lyon Fourvière est fermé à la circulation ce jeudi soir depuis 17h25 à cause d'un "incident". L'accès au tunnel depuis la bretelle Gorge de Loup est également fermé. Les automobilistes sont invités à prendre les déviations S1 et S2 balisées sur le terrain.

Depuis le 8 février, la métropole de Lyon a installé plusieurs capteurs à 300 mètres de chaque entrée du tunnel de Fourvière. Ce système est capable de détecter les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4,30 mètres et qui n'ont pas le droit de passer par le tunnel.

Dès qu'un camion trop haut est repéré par les détecteurs, les barrières baissent à l'entrée du tunnel, dans la direction concernée