Lyon : le tramway T3 et la navette Rhônexpress à l'arrêt ce matin

Le tramway T3 ne circule plus depuis 8h ce matin et la navette Rhônexpress est à l’arrêt.

Ce samedi matin est agité du côté des transports en commun. Le tramway T3 est à l’arrêt total depuis environ 8h ce matin en raison d’un incident technique. Il ne devrait pas reprendre la route avant 10h. En attendant, des bus relais ont été mis en place au départ de Vaulx-en-Velin-la-Soie et en direction de Part-Dieu Villette et Meyzieu. Le Rhônexpress est également arrêtée ce matin à cause d’un dysfonctionnement en gare de Meyzieu, les services de la navette ont mis en place un dispositif de taxis pour permettre aux voyageurs de se déplacer.

Tram T3 - 07h47 - ne circule plus - bus relais de Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin la Soie à Meyzieu Z.I. . Reprise estimée à 10h00. incident technique. Suivez l’évolution de cette perturbation sur https://t.co/cLbS4zvnWr. — TCL infos trafic (@TCLtrafic) October 26, 2019