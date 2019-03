Lyon : le trafic TER vers l'Ouest perturbé à cause d'un incendie

Tunnel de Fourvière fermé, A46 Nord coupée, voici que la ligne de train Lyon-Saint-Paul / Saint-Bel est perturbée à cause d'un incendie.

Il y a des jours où quand tout va mal... tout va mal, dans la plus pure tradition de la loi de Murphy. La ligne de TER entre Lyon-Saint-Paul et Saint-Bel est perturbée à cause d'un incendie entre les gares de Lentilly et Charpenay. Le trafic est arrêté pour permettre l'intervention des pompiers. Il devrait reprendre vers 18h30 selon la SNCF.

Cet accident s'ajoute à une soirée déjà très chargée avec le tunnel de Fourvière fermé en direction de Paris, suite à un camion hors-gabarit (lire ici), et l'A46 Nord coupée dans les deux sens après un accident de poids-lourd qui a pris feu (lire ici).