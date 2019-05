Lyon : le trafic TER interrompu jusqu'à dimanche vers Grenoble et Chambéry

En raison de travaux dans les gares Saint-André-le-Gaz et Bourgoin-Jallieu les trains entre Lyon Grenoble et Chambéry sont annulés jusqu'à dimanche.

Depuis ce jeudi matin, des travaux de modernisation des gares de Saint-André-le-Gaz et Bourgoin-Jallieu ont entraîné une interruption du trafic sur les Lyon-Grenoble et Lyon-Chambery. Du 30 mai au 2 juin, des travaux à Bourgoin-Jallieu et Saint-André-le-Gaz vont interrompre les circulations ferroviaires entre Lyon, Saint-André-le-Gaz, Grenoble et Chambéry.

La desserte ferroviaire entre Lyon et Chambéry tout de même possible avec des trains via Ambérieu. Des autocars de substitution seront mis en place durant toute la durée de ces travaux.

Les nouveaux horaires de la ligne Lyon-Bourgoin-Grenoble sont disponibles ici.

Ceux de la ligne Lyon-Chambéry ici.

Et ceux de la ligne Grenoble-Saint-André-le-Gaz ici.