Lyon : le trafic SNCF va se dégrader ce jeudi 9 janvier

Après une amélioration du trafic depuis début janvier, la circulation des trains va se détériorer ce jeudi à Lyon, notamment pour les TER et TGV.

Selon les prévisions de la SNCF, près d’1 train TER sur 5 circulera jeudi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, contre 1 sur 2 aujourd’hui. Pour pallier l’annulation de certains voyages, le plan de transport sera renforcé par la commande de 637 autocars complémentaires.

Du côté des TGV, le trafic sera aussi en baisse 19 allers et 17 retours entre Lyon et Paris (24 allers et 22 aujourd'hui) 7 allers/retours entre Lyon et Marseille (10 ce mercredi) et 4 entre Lyon et Montpellier.

Concernant les Intercités le trafic ne va pas bouger avec un train sur trois et trois allers/retours entre Paris et Clermont-Ferrand.