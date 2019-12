Lyon : le trafic SNCF toujours très perturbé ce jeudi

Seuls 1 TER sur 7 et 2 TGV sur 7 rouleront ce jeudi en Auvergne-Rhône-Alpes.

La circulation des trains va toujours être très congestionnée ce jeudi au départ ou vers Lyon. Selon les prévisions de la SNCF, on comptera 1 TER sur 7 dans la région. 590 autocars seront mobilisés pour assurer certaines dessertes. Concernant les TGV, 2 sur 7 rouleront en moyenne. 10 aller-retour entre Paris et Lyon sur 24 seront assurés, 2 sur 15 entre Lyon et Marseille et 2 sur 10 entre Lyon et Montpellier. Enfin pour les Intercités, on en comptera 1 sur 4.

Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables. L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer en gares, en boutiques, aux bornes libre-service, dans les agences de voyage sur les sites et les applications.