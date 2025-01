Le club lyonnais le Sucre, lance un abonnement mensuel illimité à 40 euros permettant d'accéder à ses soirées et concerts.

Le club le Sucre, lance son abonnement mensuel illimité Sucre Max. Installé sur le toit de la sucrière dans le second arrondissement, le lieu propose pour 40 euros par mois l'accès à l'entièreté de ses concerts et soirées. Les abonnements Sucre Max sont lancés en quantité limitée dès ce mardi 28 janvier, et restent annulables à tout moment.

Ce forfait permettra aux abonnés de réserver leur place le mardi pour le week-end suivant, tandis qu'un quota spécial leur sera réservé. Le lieu rappelle que l'abonnement donne accès à un billet par événement et par compte abonné.

