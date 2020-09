Lyon : le salon Préventica reporté à 2021

En raison de l'abaissement de jauge maximum pour les événements publics, le salon de l'hygiène et la sécurité au travail, initialement prévu du 29 septembre au 1er octobre, n'aura pas lieu.

Le préfet du Rhône a annoncé lundi, en plus d'autres mesures sanitaires, la limitation des événements à une jauge de 1 000 personnes maximum. Au vu de cette nouvelle déclaration, avec presque 4 000 personnes inscrites chaque jour, le salon/congrès Préventica a annoncé le report de son événement à Lyon. Preventica réunit les professionnels autour de l’innovation pour l’hygiène, la sécurité et la qualité de vie au travail. Il reviendra en 2021 et les organisateurs travaillent déjà avec le Parc Eurexpo et ses partenaires pour définir une nouvelle date.