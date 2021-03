Lyon : le Rhône pourrait être confiné dès ce week-end selon le gouvernement

Des concertations vont avoir lieu cet après-midi pour ajouter le département du Rhône à la liste des départements confinés.

Alors que le département du Rhône approche de la barre des 400 de taux d'incidence, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a annoncé ce jeudi que le département allait faire l'objet de concertation cet après-midi pour être ajouté à la liste des départements confinés. L'Aube et la Nièvre sont aussi concernées. “Partout sur le territoire l'épidémie s'accélère. Il faut "aller plus loin là où la dynamique virale est plus forte”, a déclaré le porte-parole.

Dans les départements qui sont déjà concernés par le nouveau confinement, il est autorisé, de 6h à 19h de sortir pour faire du sport, se promener, sortir son animal de compagnie, à condition de rester dans un rayon limité à dix kilomètres autour de son domicile. Seuls les commerces de première nécessité sont ouverts, mais aussi : les libraires, coiffeurs, chocolatiers, fleuristes et les disquaires. En dehors de ces horaires, il est interdit de sortir de chez soi, comme c'est le cas actuellement à l’exception de raisons professionnelles, de motifs familiaux impérieux, d'intérêt général, de raisons médicales ou encore pour les besoins des animaux de compagnie. Il n'est par ailleurs pas possible de se déplacer au-delà du périmètre de 10km et en dehors de sa région sauf pour motif impérieux ou professionnel.