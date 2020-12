Lyon : le Rhône en vigilance jaune "neige" dans la nuit de mardi à mercredi

De la neige dans le département du Rhône la nuit prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi ? Le département a été placé en vigilance jaune par Météo France à partir de mercredi matin 4h.

Un peu de neige dans le Rhône avant la fin de l'année 2020 ? C'est possible, le département a été placé en vigilance jaune "neige-verglas" par Météo France à partir de mercredi matin, 30 décembre, 4h du matin.

Et à Lyon ? Des flocons pourraient tomber en plaine ces prochains jours. "Quelques flocons" sont attendus à Lyon samedi et dimanche, pour le début de l'année 2021. Avec des températures très fraîches attendues pour le week-end prochain. L'indice de confiance étant de 3/5 pour le week-end prochain, il va encore falloir attendre quelques jours pour avoir des prévisions plus précises...

Plus de prévisions ici.