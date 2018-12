Lyon : le réseau TCL change de voix dans le métro et les tramways

Des nouvelles voix arrivent sur le réseau TCL. Cette nouvelle identité sonore pourra être entendue dans les métros et tramways.

Les plus attentifs ont pu déjà remarquer des nouvelles voix sur le réseau TCL. Cette identité sonore se veut plus moderne et sera proposée en français et en anglais, avec une voix de femme et une voix d'homme. L’identité sonore a été également pensée pour aider les visiteurs et touristes à mieux se repérer dans la ville, même si cela ne remplacera jamais la nécessité d'avoir de la 4G dans le réseau métro comme toute grande métropole qui se respecte (ce qui sera le cas en 2019). Découvrez ces nouvelles voix dans la vidéo ci-dessous.