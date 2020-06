Lyon : le port du masque est-il bien respecté sur le réseau TCL ?

Depuis le 11 mai, le port du masque est obligatoire sur le réseau TCL, mais la mesure est-elle bien respectée ?

Pour montrer dans un métro, bus, tramway ou funiculaire du réseau TCL, il faut obligatoirement porter un masque. Ne pas respecter la mesure peut entraîner une amende de 135 euros. Les policiers, mais aussi les contrôleurs TCL de Keolis peuvent les distribuer lors d'opération de contrôle. Près de 400 amendes ont ainsi été déjà données à des voyageurs qui ne respectaient pas la mesure. En parallèle, 300 000 masques ont été distribués gratuitement, des kits avec du gel hydroalcoolique ont été également proposés à la vente dans les distributeurs de boissons et friandises.

Selon le Sytral, la mesure est bien respectée puisque 97 % des voyageurs porteraient un masque. Néanmoins, on retrouve quelques disparités en fonction des heures et types de ligne, le port du masque étant bien respecté durant les heures de pointe métro, quand dans certains bus, il l'est moins.

La prochaine question incontournable reste de savoir si le masque sera encore obligatoire cet été. Le mélange entre masque, canicule, et ligne fournaise comme la A pourrait être des plus désagréable.