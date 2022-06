En raison de travaux d’éclairage, le périphérique nord sera fermé aux automobilistes entre 20h30 et 6 heures du matin du mardi 7 juin au vendredi 10 juin. D’autres perturbations sont à prévoir plus au sud sur l’A7 et l’A47.

À partir de ce soir et jusqu’à la fin de la semaine les automobilistes ne pourront plus emprunter le périphérique nord, dans les deux sens de circulation. La fermeture débutera tous les soirs à partir de 20h30 et l’axe ne rouvrira que le lendemain matin à 6 heures. Ces travaux d’éclairages doivent se poursuivre jusqu’à ce vendredi 10 juin.

Des travaux sur l'A7 et l'A47

Cette semaine les automobilistes qui empruntent habituellement l’A7 en direction de Lyon devront également trouver des axes de subsistions pour se déplacer le soir. À partir de ce soir, jusqu’au jeudi 9 juin inclus, l’autoroute du soleil sera fermée aux usagers de 21 heures à 6 heures le lendemain entre les noeuds de Ternay et Feyzin, afin de permettre la réalisation de travaux d’entretien.

Un peu plus au sud, c’est une petite portion de l’A47 en direction de Lyon qui fera elle aussi l’objet de travaux. Du 7 au 9 juin, entre 21 heures et 6 heures, l’axe sera fermé entre Chasse-sur-Rhône et le noeud de Ternay.