Les premiers travaux de réaménagement du parvis des théâtres antiques de Fourvière, à Lyon, seront lancés en 2026, après l'approbation du conseil métropolitain, lundi 30 septembre.

Le réaménagement du parvis des théâtres antiques de Fourvière, site touristique et culturel dans le 5e arrondissement de Lyon, a fait l'objet d'une concertation en 2023. Celle-ci portait sur un projet de requalification des abords des théâtres antiques, qui accueillent chaque année des milliers de touristes. Situé au cœur du périmètre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce parvis sera en travaux à partir de 2026.

Les contours du projet ont été présentés et validés lors du dernier conseil métropolitain, ce lundi 30 septembre. Avec cette opération, les objectifs sont, entre autres, de revaloriser le site et d'améliorer son accessibilité. Au cours de la concertation publique, les plans de circulation et de stationnement ont notamment été évoqués avec les participants.

"La Métropole de Lyon a intégré les différentes contributions afin d’acter les éléments du programme : un élargissement des trottoirs et des liaisons piétonnes plus confortables, l’intégration d’aménagements cyclables, une requalification des jardins et espaces paysagers avec une plus forte présence végétale", explique la collectivité dans un communiqué.

Des destructions potentielles

Le réaménagement, d'abord imaginé par la Métropole de Lyon, porte sur trois hectares d'espaces publics. Seront concernées par ces travaux les rues de l'Antiquaille et de Cléberg. Et aussi les espaces publics et jardins adjacents : la place des Minimes, l'esplanade de l'Odéon, le jardin Magneval, la place de l'Antiquaille et le terrain de l'actuelle maison de la Métropole de Lyon.

Plan du périmètre de Fourvière concerné par les futurs travaux. (@Métropole de Lyon)

Aussi, des bâtiments appartenant à la Métropole et bordant le site pourraient être transformés ou démolis. Les réseaux d'assainissement, eux, seront réhabilités. L'estimation financière prévisionnelle est de 8 millions d'euros pour les travaux d’aménagement.

